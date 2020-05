Três adeptos do Sporting feridos em desacatos com elementos rivais do Benfica

As agressões aconteceram na noite de domingo na zona do Lumiar, em Lisboa, junto ao estádio de Alvalade. As imagens registam o momento em que um dos adeptos é perseguido por um grupo de indivíduos e agredido no chão.

Três adeptos do Sporting foram agredidos por 15 adeptos do clube rival Benfica. Duas das vítimas tiveram mesmo de ser transportadas para o Hospital de Santa Maria com ferimentos mais graves. Têm entre 20 e 26 anos.

A PSP esteve no local dos desacatos, pouco depois das 22h00, mas já não encontrou nenhum dos suspeitos. Em comunicado, a PSP admite que desconhece a identidade dos pelo menos 15 elementos do grupo, mas diz que está a fazer diligências para encontrar os alegados responsáveis.