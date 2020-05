Apoiante do Chega junta-se ao líder dos Super Dragões e compra o Canelas

O dono da multinacional americana Summit Nutritionals, empresa de matérias-primas da indústria farmacêutica e alimentar, com sucursais em São Paulo e Cascais, quer adquirir a maioria do capital da futura SAD do Canelas 2010, clube gerido por Fernando Madureira, capitão da equipa que, em 2017, ganhou fama pela sua violência. O clube presidido por Isaac Santos, membro dos Super Dragões e ex-jogador do clube de Gaia, vai levar a constituição da SAD a assembleia-geral de sócios em junho, cujo conselho de administração será liderado por Caeser DePaço, um dos financiadores do Chega e que, esta semana, foi exonerado, a seu pedido, de cônsul honorário de Portugal em Palm Cost, em Miami.

O líder dos Super Dragões referiu ao Expresso que, apesar das negociações ainda não estarem fechadas, ficará em princípio com 39% da SAD, o clube com 10%, “o mínimo obrigatório”, e o milionário luso-americano com o restante capital acionista. Fernando Madureira conta que conheceu Caesar DePaço em dezembro, através do amigo comum José Lourenço, vice-presidente da Distrital do Chega no Porto e conselheiro do diplomata. “Conheço-o não do partido mas por ser um grande portista, como o senhor cônsul”, diz Madureira, que frisa que a “ambição” é transformar o Canelas numa equipa profissional, “com visibilidade no futebol português”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.