Ex-jogador do Vitória de Guimarães suicida-se

Miljan Mrdakovic, ex-avançado sérvio que representou o VItória de Guimarães em 2008, suicidou-se na sexta-feira, em Belgrado, na sua casa, com uma arma de fogo, revelou a imprensa local, numa notícia que também foi entretanto confirmada pelo OFK Belgrado, o último clube que o jogador representou.

O ex-avançado sérvio, que tinha 38 anos, tinha deixado de jogar em 2016/17, precisamente no OFK Belgrado. Antes, passou por Grécia, Singapura, China, Chipre e Ucrânia, numa carreira que começou nos belgas do Anderlecht, em 1999/00, depois de uma passagem pela formação do Partizan.

No Vitória de Guimarães, então treinado por Manuel Cajuda, Miljan Mrdakovic completou 32 jogos e marcou sete golos.

Foi internacional jovem pela Jugoslávia e, mais tarde, pela Sérvia, chegando até a participar nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

As razões do seu suicídio não são conhecidas.