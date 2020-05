O que as juízas escreveram sobre Bruno de Carvalho

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho foi absolvido pelo coletivo de juízes, liderado por Sílvia Pires, de todos os crimes de que tinha sido acusado em novembro de 2018 pela procuradora Cândida Vilar. 924 dias depois, caem por terra as suspeitas de que foi o autor moral da invasão da Academia de Alcochete e os crimes de ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro, terrorismo ou detenção de arma proibida.

No acórdão do tribunal, a que o Expresso teve acesso, as três magistradas dedicam oito páginas ao arguido mais mediático de um processo com um total de 44 atores (e que fez nove detidos com pena efetiva).

