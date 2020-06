Morreu o treinador de basquetebol Luís Abreu. Tinha 40 anos

O treinador Luís Abreu, que comandava o Terceira Basket antes da paragem das competições devido à pandemia da Covid-19, faleceu no sábado, revelou hoje a Federação Portuguesa de Basquetebol.

Abreu tinha 40 anos e estava na formação açoriana desde fevereiro. Antes, o treinador liderou as equipas femininas do Carnide Clube e do Sporting.

"Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer a dedicação e devoção ao clube nos anos em que orientou a equipa verde e branca", lê-se numa nota publicada no site oficial dos "leões".

A causa de morte não foi divulgada.