Colin Kaepernick será protagonista de um documentário da Netflix

É um dos símbolos da luta contra a brutalidade policial nos Estados Unidos, que lhe valeu o desemprego na NFL, e agora será protagonista de um novo documentário da Netflix. Colin Kaepernick, o quarterback que desafiou o status quo da NFL ao recusar levantar-se para o hino norte-americano, vai juntar-se à realizadora Ava DuVernay, a primeira mulher negra com um filme candidato ao melhor filme nos Óscares ("Selma") para um série de seis episódios com o nome de "Colin in Black & White", que vai retratar a adolescência de Kaepernick, no seio da sua família branca adotiva.

Kaepernick será o narrador da série e sublinha que o documentário pretende "dar uma nova perspectiva para as diferentes realidades que as pessoas negras enfrentam" e, no seu caso particular, os conflitos raciais que foi obrigado a viver como uma criança negra a crescer numa comunidade branca.

"A história do Colin diz muito sobre identidade, desporto e o espírito de protesto e resiliência", sublinha a realizadora Ana DuVernay, vencedora de um Emmy pelo documentário "13th" e também realizadora da mini-série "When They See Us".