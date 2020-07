“Vais morrer, filho da puta. Benfica! No Name Boys!”: João foi esfaqueado, esmurrado e agredido com um martelo. Sobreviveu

João A. regressava a casa, em São João do Estoril, quando foi atacado de súbito por um grupo de mais de vinte homens disfarçados com capuzes, lenços e balaclavas. De acordo com a descrição que o Ministério Público apresentou em tribunal, o homem foi imediatamente atingido com uma martelada na cabeça, caiu e depois levou com “inúmeras marteladas na cabeça”, socos e pontapés. Um suspeito que a polícia não conseguiu identificar esfaqueou-o três vezes: num braço, numa perna e no peito. O último golpe perfurou-lhe o pulmão esquerdo. Outro suspeito partiu-lhe o indicador da mão direita. E alguém gritou: “Vais morrer, filho da puta. Benfica! No Name Boys! No Name Boys!”

