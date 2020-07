Quase 500 milhões de euros em 10 anos: Patrick Mahomes vai ter o maior contrato da história do desporto

Em apenas dois anos como titular na NFL, Patrick Mahomes tomou a liga de assalto. No primeiro ano a liderar o ataque dos Kansas City Chiefs, em 2018, o quarterback ganhou o prémio de jogador mais valioso da liga. Os Chiefs caíram frente aos Patriots na final de conferência, mas no ano seguinte Mahomes voltou a brilhar, levando a equipa à vitória no Super Bowl, onde foi MVP e decisivo na reviravolta operada frente aos San Francisco 49ers.

Aos 24 anos, Mahomes tem um dos mais impressionantes currículos para um jovem da sua idade e o prémio vai chegar agora sob forma do maior contrato da história do desporto: os Chiefs já confirmaram que chegaram a acordo com o jogador para estender o contrato por mais 10 anos (aos quais se juntam os dois anos que ainda lhe restam do vínculo atual) e por valores nunca antes vistos nem no futebol americano como em qualquer outro desporto coletivo. No total, o contrato vale 503 milhões de dólares (445 milhões de euros), dos quais 477 milhões de dólares (€395 milhões) estão garantidos.

O contrato de Mahomes ultrapassa por larga margem o vínculo de Mike Trout, jogador da equipa de baseball dos Los Angeles Angels, que em março de 2019 assinou por €377 milhões em 12 anos, de acordo com dados da "Forbes". Os termos do contrato do jovem texano incluem, por exemplo, um bónus de 49,4 milhões de dólares em 2026 e incentivos caso Mahomes volte a levar os Chiefs ao Super Bowl e não tem qualquer cláusula de troca.

Os números do contrato são particularmente impressionantes já que são raros contratos tão extensos na NFL, uma liga onde o risco de lesões é alto. É um risco que os Chiefs estão dispostos a correr pelo mais jovem jogador a ser considerado MVP num Super Bowl, que detém atualmente o mais alto rating de passe da história da NFL. Mahomes é também um de apenas dois jogadores na história a conseguir mais 5000 jardas de passe e 50 ou mais touchdowns numa única temporada.

Patrick Mahomes é também uma das caras da nova NFL: filho de mãe branca e de pai negro, o seu apoio ao movimento Black Lives Matter terá sido decisivo para uma mudança de atitude por parte dos responsáveis da liga no que diz respeito aos protestos dos jogadores durante o hino norte-americano.