Polícia de Londres pede desculpa à companheira de Ricardo dos Santos "pela angústia que claramente lhe foi causada"

Ouvida por uma comissão independente do governo inglês, Cressida Dick, comissária da Polícia Metropolitana de Londres, disse que um dos agentes desta força policial pediu desculpa a Bianca Williams, companheira do português Ricardo dos Santos, pela "angústia que claramente lhe foi causada" depois da atleta ter sido algemada após uma operação policial em que o casal foi mandado parar quando seguia de carro para casa com o filho de apenas três meses.

Tudo aconteceu no sábado, uma situação que o português, recordista nacional dos 400 metros, diz ser recorrente desde que conduz um carro de gama mais alta, acusando as autoridades de racismo.

A responsável voltou a sublinhar que não foram encontradas provas de violação de conduta mas que voluntariamente referiu a questão à Agência Independente para a Conduta Policial devido às preocupações públicas com o caso.

"Todos nós podemos sentir empatia por alguém que é mandado parar e que tem uma criança no banco de trás, que nem sabe exatamente o que se está a passar e que depois se percebe não ter nada de ilícito na sua posse", disse Cressida Dick durante a audição pela comissão independente, citada pelo "The Guardian".

"Não quero nem acredito que lidero um serviço de polícia em que algemar pessoas é rotina. Tem sempre de ser justificado e a justificação tem de estar na lei", sublinhou ainda.