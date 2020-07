Carlos Carvalhal foi assaltado esta madrugada. O treinador do Rio Ave “está bem”, diz o clube

Carlos Carvalhal, técnico que orienta atualmente o Rio Ave, sofreu esta madrugada um assalto em plena rua, no centro da cidade de Braga. Carvalhal estava a chegar a casa depois da viagem à Madeira, onde o Rio Ave defrontou o Marítimo, quando foi abordado por quatro indivíduos com as caras tapadas.

O técnico e antigo jogador, nascido em Braga, terá sido ameaçado com arma branca. Carvalhal terá resistido, tendo sido agredido. O treinador rejeitou assistência hospital, uma vez que os ferimentos não tinham gravidade. O objetivo dos assaltantes, segundo o “Diário do Minho”, era levar dinheiro.

A PSP de Braga foi chamada ao local, tendo tomado nota da ocorrência. Os assaltantes estão em fuga. A Tribuna Expresso tentou, sem sucesso, contactar o treinador do Rio Ave; já o clube confirma o sucedido, garantindo que “Carlos Carvalhal está bem”.