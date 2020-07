Cinco substituições mantêm-se para 2020/21

Começaram por ser só uma medida temporária, mas, agora, vão manter-se, pelo menos por mais uma época. As cinco substituições irão continuar a ser a norma no futebol em 2020/21, anunciou oficialmente o IFAB, esta quarta-feira à tarde.

O organismo que rege as leis do futebol justifica a extensão da medida com "o bem-estar dos jogadores", depois da paragem provocada pela pandemia de covid-19, que resultou em competições a serem disputadas "num período de tempo condensado".

Além disso, o período preparatório da época 2020/21 deverá ser "mais reduzido do que o habitual" e as competições não poderão prolongar-se para o final da temporada, "devido aos torneios internacionais", como o Euro 2020, pelo que o IFAB decidiu então manter as cinco substituições - com apenas três paragens do jogo - para competições nacionais até 31 de julho de 2021 e para competições internacionais disputadas em julho e agosto de 2021

O IFAB nota também que a decisão de aplicar esta medida, que continua a ser temporária, cabe a cada um dos organizadores das competições dos vários países.