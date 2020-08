Covid-19. "Regresso do público aos estádios está ser analisado e ponderado", garante Graça Freitas

A diretora-geral da Saúde garantiu esta sexta-feira que a possibilidade de o público regressar aos estádios de futebol está a ser "analisada e ponderada". Graça Freitas, que hoje participou na cerimónia do sorteio das competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, não se quis comprometer com datas, lembrando que "tudo vai depender da evolução da doença [covid-19] no país".

"Não é uma situação posta de parte. Está a ser analisada e ponderada. Veremos como a doença se vai comportar para saber como podemos diversificar as nossas atividades", disse. A diretora-geral da Saúde confessou que "mesmo não sendo uma entendedora [de futebol]", percebeu "o quão é importante para as competições ter o público presente nos estádios".

"Não existe nenhum preconceito ou tabu em relação ao público no futebol. É apenas uma questão de segurança. Sei que foi importante a retoma para todos os operadores, mas o público faz a diferença e senti isso nas transmissões que vi na televisão", partilhou.

Questionada sobre que condições têm de estar reunidas para que esse regresso dos adeptos se efetive, Graça Freitas apontou para, antes de tudo, que "o vírus tenha uma circulação controlada".

"O primeiro parâmetro é que a doença não esteja a circular de forma muito intensa. A intensidade da pandemia é que vai determinar a nossa capacidade de nos juntar. Todos desejamos que na próxima época o vírus tenha uma circulação controlada. Se isso vai acontecer? Não sei", afirmou, à margem do sorteio, que decorreu em Vila Nova de Gaia (Porto). Graça Freitas vincou, ainda assim, que o regresso do público terá de ser testado "num jogo piloto, para ver como as coisas correm".

Em ano de pandemia de covid-19, que motivou a interrupção das competições profissionais em março e a sua retoma sem público nas bancadas, a partir de junho, a Liga de clubes distinguiu hoje a Direção-Geral da Saúde com o Prémio Mérito, recebido por Graça Freitas. A I Liga de futebol arranca no fim de semana de 19 e 20 de setembro e termina no dia 19 de maio de 2021.

Portugal contabiliza pelo menos 1.815 mortos associados à covid-19 em 57.074 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).