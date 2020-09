Apoio de Costa a Vieira “é uma escolha que faz a título pessoal”, diz a ministra de Estado e da Presidência (que não queria comentar o caso)

O apoio de António Costa à candidatura de Luís Filipe Vieira é um tema que tem dividido opiniões. A inclusão do nome do primeiro-ministro na comissão de honra do atual presidente do Benfica na corrida eleitoral do clube foi um dos temas abordados esta segunda-feira durante uma entrevista à TVI da ministra de Estado e da Presidência. Quando questionada sobre o tema, Mariana Vieira da Silva respondeu que a posição de Costa “é uma escolha que faz a título pessoal e não enquanto responsável” político.

Confrontada por Miguel Sousa Tavares, a ministra jogou à defesa. “Não me cabe a mim comentar essa decisão e não o farei”, respondeu Mariana Vieira da Silva. O Presidente da República já disse que vai questionar Costa sobre este apoio a Luís Filipe Vieira.

Outro dos nomes que integra o lote de apoiantes de Vieira é o presidente da Câmara de Lisboa. No habitual espaço de comentário na TVI, Fernando Medina lembrou que “já fazia parte da comissão de honra de Luís Filipe Vieira há quatro anos”, acrescentando não se recordar “uma notícia a esse respeito”. O autarca afirma que a sua posição “não tem qualquer influência na capacidade institucional” e apelou à “liberdade de cada cidadão”.