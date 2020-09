Medina: “Já fazia parte da comissão de honra de Luís Filipe Vieira há quatro anos. Não me recordo de uma notícia a esse respeito"

“Eu já fazia parte da comissão de honra de Luís Filipe Vieira há quatro anos. Não me recordo de uma notícia a esse respeito há quatro anos”, começou por dizer Fernando Medina. O autarca apelou a seguir à “liberdade de cada cidadão” e que o facto de estar envolvido na lista de Luís Filipe Vieira para as presidenciais do Benfica não pressupõe “qualquer tipo de incompatibilidade”.

E continuou: “Não tem qualquer influência na minha capacidade institucional nem na forma como exerço as minhas funções. Creio que é inquestionável, perguntando a qualquer representante de qualquer clube e de qualquer tempo com o qual me relacionei. Nunca escondi que era do Benfica...”

Medina insistiu que alguém nas suas funções pode apoiar ou votar uma lista presidencial a um clube, algo que já fizeram no passado. “Isso prejudicou a minha relação institucional com todos os clubes? Claro que não.”

E finalizou: “Eu já tinha tornado público esse apoio há quatro anos. Se alguma coisa mudou não é o meu ato, foi uma certa perceção e um certo sentimento das pessoas e também a apreciação de algumas relativamente a uma candidatura concreta em causa. (...) Onde é que começa a liberdade do cidadão e onde começa o bloqueio institucional? Começa na lei, coisa que não existe. Relativamente àquilo que devem ser os padrões e que possam colidir com o desempenho profissional, aí já fui muito claro: defendo que não deve haver titulares de cargos públicos a desempenhar cargos diretivos. Situo isto nessa esfera”.