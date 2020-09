Operação Lex: José Veiga, um amigo de 250 mil euros que não se podia “esquecer de enviar as fotos”

Os homens precisam de coisas em comum para forjar uma amizade. No caso de José Veiga e Rui Rangel, foi o Benfica. Sabendo que o juiz é “doido” pelo clube de que já foi dirigente, o ex-empresário FIFA delineou um plano em que uma mão lavava a outra. Veiga ajudaria Rangel a chegar à presidência dos encarnados e o juiz ajudaria o empresário a livrar-se de uns incómodos processos judiciais por dívidas fiscais.

Segundo a acusação da Operação Lex, a que o Expresso teve acesso, em 2011, quando já tinha sido condenado por um crime de fraude fiscal e ao pagamento de cerca de 170 mil euros no processo João Vieira Pinto - e se se preparava para recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa -, José Veiga aproximou-se de Fernando Tavares, na altura ex-vice-presidente do Benfica (agora está de regresso à direção do Benfica) e do advogado Jorge Barroso para “avaliarem a possibilidade” de avançarem com uma candidatura do juiz Rangel contra o presidente Luís Filipe Vieira.

Na altura, alguns elementos do núcleo duro de Rangel consideravam o apoio de Veiga “corrosivo” e avisaram o juiz de que teria mais “a perder do que a ganhar” caso aceitasse o apoio de Veiga.

De acordo com o Ministério Público, para “criar um clima de permeabilidade” Veiga decidiu simplesmente comprar a cumplicidade de Rangel financiando a campanha com 55 mil euros. O dinheiro era transferido de uma empresa congolesa de que Veiga era beneficiário e passava para uma conta do filho do advogado Santos Martins, que na altura dos factos tinha 23 anos e um saldo bancário próximo do zero.

"Fica tranquilo"

Barroso e Tavares intermediavam os pedidos e as entregas de dinheiro a que se referiam como “fotos” e “álbuns”. Por exemplo: Fernando enviou um e-mail a Veiga dizendo que tinha sido necessário decorar a sala onde tinha decorrido um jantar da campanha “com mais 20 fotos . Ou seja, 40 no total”. E no dia seguinte insistiu: “Amigo, não te esqueças de me enviar as fotos."

Veiga respondeu com um tranquilizador “fica tranquilo”.

A acusação diz que Veiga se ofereceu para “ajudar” Rangel com os vários encargos financeiros que o juiz tinha e através da empresa congolesa pagou, por exemplo, o seguro de um Smart e a renda da casa onde o juiz morava.

Na altura em que o recurso de Veiga chegou à Relação de Lisboa, Rangel começou a retribuir o favor: através do presidente do tribunal, Luís Vaz das Neves e com a cumplicidade do oficial de justiça Otávio Correia, o recurso foi entregue ao desembargador Rui Gonçalves (que já tinha recebido por mail a defesa de Veiga) que acabou por absolver Veiga do crime a que tinha sido condenado na primeira instância.

Rangel já teria beneficiado de 70 mil euros com origem em José Veiga, mas queria mais. E numa escuta intercetada pela PJ é apanhado a insistir com Veiga depois de este não lhe responder a chamadas telefónicas. “Não compreendo, não aceito e penso que não mereço o seu comportamento”.

Noutra ocasião, desesperado com a falta de resposta de Veiga, Rangel desabafava: “Isto é demais, parece um filme de ficção. Penso que não mereço o que se está a passar”.

Num ano, entre agosto de 2012 e setembro 2013, segundo as contas do Ministério Público, Veiga pagou 250 mil euros a Rui Rangel a troco de ajuda no recurso que viria a vencer e ajuda num processo fiscal num tribunal de Sintra que Rangel prometeu mas não terá cumprido. Apesar do apoio de Veiga, perdeu claramente as eleições para Luís Filipe Vieira que também é acusado na Operação Lex por ter pedido ajuda ao ex-adversário num processo fiscal que envolvia a empresa do filho.

Rangel prestou ainda um favor que qualquer pai agradeceria. Intercedeu junto a um professor da Universidade Católica para que ajudasse o filho “de um grande amigo” a entrar para o curso de gestão. O filho de Veiga entrou, mas a acusação não esclarece se houve mão amiga.

José Veiga está acusado de um crime de corrupção ativa para ato ilícito agravado. Arrisca cinco anos de prisão.