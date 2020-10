Morreu Kulkov, ex-jogador do Benfica, herói em Londres e Leverkusen. Tinha 54 anos

Vasily Kulkov, antigo jogador de Benfica e do FC Porto, faleceu aos 54 anos, vítima de doença prolongada. Em 2019, foi noticiado que Kulkov sofria de cancro.

Kulkov chegou a Portugal em 1991, para jogar no Benfica, clube que representou até 1994 e os benfiquistas recordarão para sempre duas exibições portentosas do médio em dois jogos europeus: diante do Arsenal, em Londres, para a Taça dos Campeões Europeus, em 1991, tendo marcado ao minuto 100' do prolongamento de uma eliminatória que os encarnados passaram (3-1 em Inglaterra, após o 1-1 de Lisboa); três anos depois, em Leverkusen, Kulkov fez um bis num dos encontros míticos do Benfica nas competições UEFA, o empate a quatro nos quartos de final da então Taça das Taças.

No ano seguinte, Kulkov seguiu para o FC Porto, juntamente com o companheiro Yuran, acabando por sair de Portugal na época seguinte.