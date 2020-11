'Sir' Bobby Charlton diagnosticado com demência

O histórico Bobby Charlton, contemporâneo de Pelé e Eusébio, sofre de demência, informou este domingo o Manchester United, clube em que o antigo internacional inglês fez quase toda a carreira.

"Todos no Manchester United estamos tristes que esta terrível doença aflija 'Sir Bobby Charlton, e continuamos a oferecer o nosso amor e apoio a 'Sir' Bobby e à sua família", assinalou o Manchester United em comunicado.

O anúncio da doença do histórico do futebol inglês, que completou em outubro 83 anos, acontece dois dias depois de Nobby Stiles, que foi seu companheiro de equipa no Manchester United, e também campeão mundial, ter morrido com a mesma doença.

O percurso de Bobby Charlton

Bobby Charlton foi campeão mundial pela Inglaterra em 1966, depois de derrotar Portugal nas meias-finais, num jogo em que 'bisou' (2-1), e derrotou também Eusébio na final da Taça dos Campeões Europeus de 1968, com o United a bater o Benfica por 4-1 após prolongamento, num jogo em que também fez dois golos.

Em julho deste ano, o irmão de Bobby Charlton, Jack, igualmente campeão do mundo e que fez carreira como defesa central no Leeds United, morreu aos 85 anos, também com um diagnóstico de demência.