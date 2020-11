"A situação pandémica deu origem a uma crise desportiva": Desporto escreve carta aberta a António Costa

As estruturas representativas do desporto alertaram hoje para a crise criada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, em carta aberta ao primeiro-ministro, assinalando o "impacto social, económico, cultural e político" no setor, devido à ausência de respostas.

"A situação pandémica deu origem a uma crise desportiva. E esta requer uma resposta política através de iniciativas públicas robustecidas pela excecionalidade da situação. O que se constata é a ausência de medidas adequadas ao que a situação exige", lê-se na missiva assinada por Comité Olímpico de Portugal (COP), Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e Confederação do Desporto de Portugal (CDP).

Na carta aberta enviada hoje a António Costa, a que a agência Lusa teve acesso, as três estruturas consideram "que, para o Governo de Portugal, não está a ser tomado em devida conta o impacto social, económico, cultural e político que o desporto representa".