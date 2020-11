Assinar a Eleven só por 48h para ver a Champions ou a F1? Já vai ser possível: “Sempre estivemos muito atentos às sugestões”

Viver em Portugal e querer ver jogos da Liga dos Campeões ou da La Liga, ou os treinos e a corrida de um Grande Prémio de Fórmula 1, implica assinar a operadora que detém os direitos de transmissão dessas respetivas competições. É a vida e esta vida implica ter dinheiro para pagar uma subscrição mensal ou anual da Eleven, dona desses direitos no país que, como todas as operadoras que vieram antes, tinha uma forma definida de fazer as coisas - se quer assistir a algo em específico, mesmo que fosse só um dia, toca a pagar uma subscrição mensal ou anual.

Essa forma de ligação aos clientes deixou de ser a única esta segunda-feira, dia em que a Eleven anunciou a criação de um novo pacote de subscrição válido apenas por 48 horas. Ou seja, quem quiser ver os dois dias da Champions, um jogo grande do campeonato francês ou espanhol ou uma corrida de F1 poderá fazê-lo sem ter que se comprometer com a operadora por um período maior do que o do evento em causa.

A Eleven chama-lhe Pay-per-Time. Não descobriu a roda, há muito que algo semelhante acontece, por exemplo, nos EUA, onde é comum os canais de televisão cobrarem apenas um valor para um determinado evento desportivo (Pay-per-View). Mas é uma estreia em Portugal e por isso a Tribuna Expresso enviou, por e-mail, algumas perguntas a Jorge Pavão de Sousa, managing diretor do canal.

Quais as razões para a Eleven optar por este tipo de subscrição?

Sabemos que os consumidores procuram cada vez mais formas flexíveis de assistirem aos seus conteúdos preferidos sem a obrigatoriedade de subscreverem pacotes completos. Aliás, sempre estivemos muito atentos às sugestões e pedidos por parte dos nossos fãs e ouvi-los é sempre fundamental para otimizarmos a oferta que lhes prestamos. Ao lançarmos este primeiro Pay-Per-Time de 48 horas damos a possibilidade aos fãs de disporem de 48 horas para usufruir de todos os canais Eleven e assim desfrutar do melhor conteúdo premium de desporto em direto, bem como dos documentários, entrevistas e resumos das principais competições. Isto assume, de certa forma, um carácter revolucionário e representa um passo importante para nos consolidarmos no mercado português como uma marca inovadora e capaz de responder às novas tendências de consumo. O objetivo é o de nos mantermos cada vez mais próximos dos fãs e de respondermos às suas expectativas no que respeita a novos formatos e formas de acesso.

É um piscar de olho ao fator Liga dos Campeões, cujos jogos são à terça e quarta-feira, para aproveitar o seu valor enquanto produto?

É uma oportunidade para os fãs que ainda não tiveram a possibilidade de subscrever a Eleven de poder experimentar, durante 48 horas e sem qualquer limitação, todos os conteúdos do melhor do desporto, sejam jogos da Champions League, um Grande Prémio de Fórmula 1 ou jogos de algumas das principais ligas europeias como a LaLiga Santander, Bundesliga ou Ligue 1 Uber Eats, por exemplo, sem a obrigação de uma subscrição mensal completa ou de uma fidelização anual. Voltamos a dar resposta ao pedido dos nossos fãs, que são quem está no centro daquilo que fazemos.

Sendo esta opção apenas 3€ mais barata do que o valor de subscrição mensal, foi realizado algum estudo de mercado para aferir a sua rentabilidade?

6.99 euros por um passe de 48 horas é um valor muito acessível, dada a quantidade e qualidade de conteúdos que se podem aceder. Calculámo-lo com base naquilo que sabemos que os fãs estão dispostos a pagar por um produto desta natureza. É uma proposta inovadora, diferenciadora e competitiva, que corresponde ao pedido dos nossos fãs. No final do ano passado já havíamos lançado um serviço semelhante, neste caso o primeiro conteúdo desportivo Pay-Per-View do mercado para um conteúdo específico, mais precisamente relacionado com um combate de boxe. Foi um teste que provou ser um sucesso e que justificou a nossa aposta neste tipo de formatos flexíveis de aceder a conteúdos desportivos.

A campanha tem um prazo de validade?

Não se trata de uma campanha, mas sim de um novo passe, à semelhança dos passes Mensal e Anual já existentes. O fator diferenciador é que a partir do momento em que é feita a subscrição, os clientes dispõem de 48 horas para usufruir de todos os canais e conteúdos da Eleven.

A adesão ao Pay-per-Time pode servir para vários dispositivos, como um pacote de subscrição mensal ou anual?

O serviço estará disponível para adesão apenas em elevensports.pt (sendo possível aceder através de vários dispositivos: Smartphone, Tablet, Smart Tv, Apple TV e Chromecast) ou na box do MEO, estando brevemente também disponível nas boxes da NOS, NOWO e Vodafone.