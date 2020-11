Jogador da Premier League preso por suspeitas de falso confinamento e violação

Um futebolista do principal escalão de Inglaterra terá sido detido pela Polícia, por suspeitas de falso confinamento e violação. A notícia foi dada pelo diário “Daily Mail”, que admite ter conhecimento da identidade do atleta mas não pode revelá-la por razões legais.

O incidente aconteceu supostamente em casa do jogador, no mês passado. O jogador foi detido na manhã da última quarta-feira e depois posto em liberdade, com a investigação a prosseguir por parte das autoridades.

A Polícia emitiu um comunicado na quinta-feira de manhã, dizendo que os agentes tinham executado um mandato na casa do atleta e detido um homem “sob suspeita de violação e falso confinamento”. O comunicado dizia ainda: “Entretanto o suspeito foi libertado com a investigação a prosseguir.

O futebolista e a mulher envolvida foram também multados pelos agentes por quebra das regras relativas à Covid-19.