Rui Pinto critica o primeiro-ministro António Costa

Rui Pinto, que se encontra a ser julgado no Campus da Justiça, em Lisboa, por crimes de acesso indevido a sistemas informáticos, publicou este domingo um tweet onde faz críticas a António Costa.

O alegado hacker, atualmente em prisão domiciliária, escreveu que "António Costa desvaloriza as questões de Estado de Direito, em relação a um país onde, entre outros, é negado a um detido o contacto com o seu advogado, e onde é exercida tortura psicológica na prisão sobre um cidadão Português. São curiosos os meandros das relações entre estados".

Esta semana, o julgamento de Rui Pinto foi suspenso devido ao caso positivo de Covid-19 de um familiar de um dos juízes do coletivo. “Vamos interromper o julgamento para os próximos 14 dias. Não sei quando poderemos retomar, serão depois notificados”, declarou a presidente do coletivo de juízes.

Rui Pinto, de 32 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e foi o que levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.

O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 7 de agosto, “devido à sua colaboração” com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu “sentido crítico”, mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.