Mohamed Abarhoun, antigo jogador do Moreirense, morre aos 31 anos

Mohamed Abarhoun, central marroquino de 31 anos que representou o Moreirense entre 2017 e 2019, morreu esta quarta-feira após uma luta de 10 meses contra um cancro no estômago. A notícia foi avançada pelo seu último clube, o Rizespor da Turquia, bem como pela federação marroquina de futebol.

O defesa chegou a Portugal no início da época 2017/18 proveniente do Maghreb Athletic de Tétouan, da sua cidade natal, clube onde foi duas vezes campeão marroquino. Impôs-se rapidamente como titular em Moreira de Cónegos até ser transferido para o Rizespor a meio da época seguinte. Jogou as duas últimas épocas na liga turca até fevereiro, quando lhe foi diagnosticado um cancro.

Abarhoun foi sete vezes internacional por Marrocos e esteve também com a seleção nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.