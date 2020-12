Os investigadores argentinos revelam a causa de morte de Maradona, que não “tinha nem álcool nem drogas ilegais” no sangue

Os peritos da polícia científica argentina que investigam as causas de morte de Diego Armando Maradona concluíram que o antigo futebolista não tinha "nem drogas ilegais, nem álcool" quando morreu. A informação é avançada pela "Télam", a agencia noticiosa do país, que revela, ainda, que foram encontrados "psicofármacos" no sangre e na urina de Maradona. "Venlafaxina, quetiapina, levetiracetam e naltrexona" são, de acordo com os especialistas, arritmogénicos, "ou seja, produzem arritmia" e podiam não ser "adequados para um paciente com problemas cardíacos crónicos".





Esta argumento é secundado por um dos investigadores que falou com a Télam. Disse ele: "O que davam a Maradona eram psicofármacos e nenhum medicamento para a sua condição cardíaca". A venlafaxina é uma "droga antidepressiva", a quitiapina é um "antipsicótico usado em contextos de depressão grave" e o levetiracetam é um "antiepilético que atua sobre o sistema nervoso e pode provocar sonolência". Nenhum deles é considerado ideal para tratar "uma miocardiopatia dilatada": o peso do coração de Maradona era de 503 gramas, "cerca do dobro do peso normal". A autópsia revelou que Maradona faleceu "de um edema agudo do pulmão secundário e de uma insuficiência cardíaca crónica".

A investigação procura agora perceber se houve "negligência médica" por parte dos profissionais que seguiam Maradona - o neurocirurgião Leopoldo Duque e a psiquiatra Agustina Cosachov - e se a morte do antigo astro argentino configura um "homicídio involuntário".

De acordo com a "Télam", Gianina Maradona, uma das filhas de Maradona, foi ao Twitter dizenr o seguinte: "Todos os filhos da puta que espreavam que o meu pai tivesse droga, marijuana e álcool. Não sou doutora e via-o muito inhcado. A voz estava robótica. Não era a sua voz. Ele tinha alguma coisa, mas eu é que era a louca".