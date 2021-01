Rafael Leão responde a Ventura: "Por ser de um bairro social não quer dizer que seja bandido"

Rafael Leão, avançado português do AC Milan, respondeu a André Ventura que, durante o debate presidencial com Marcelo Rebelo de Sousa na SIC, acusou o atual Presidente de estar "ao lado dos bandidos no Bairro da Jamaica", socorrendo-se, para tal, de uma fotografia tirada entre Marcelo e cidadãos do dito lugar.

"Por ser um bairro social não quer dizer que toda gente seja um bandido ,antes de ser bandido são pessoas, são humanos independentemente da cor", escreveu Rafael Leão na sua conta no Twitter.

Rafael Leão nasceu a 10 de junho, dia de Portugal, de 1999 e foi criado precisamente no Bairro da Jamaica.