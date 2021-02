Morte de Kobe Bryant: piloto do helicóptero estava proibido de voar numa zona de nuvens e poderá ter sofrido uma "desorientação espacial"

O Conselho Nacional para a Segurança dos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) revelou esta terça-feria que o piloto do helicóptero cuja queda provocou a morte a Kobe Bryant, à sua filha Gianna e a outros sete passageiros, em janeiro de 2020, estava “legalmente proibido” de voar para uma zona de nuvens, mas mesmo assim fê-lo, o que acabaria por precipitar o acidente.

Já era do conhecimento da NTSB que Ara Zobayan, que faleceu no acidente, disse aos controladores aéreos que o helicóptero estava a subir para fora da zona nublada quando na realidade estava a descer, uma comunicação que aconteceu imediatamente antes do embate numa montanha perto da cidade de Calabasas. Contudo, diz agora a agência, isso não significa necessariamente que existiu negligencia por parte do piloto.

De acordo com a Reuters, a administração do NTSB sublinha que os pilotos podem sofrer de confusão no que diz respeito à altitude e velocidade quando não têm visibilidade. Será por isso discutido numa reunião esta terça-feira “o fenómeno de desorientação espacial” e o tipo de treinos que podem ser feitos “para contrariar estes efeitos”.