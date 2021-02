Morreu Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol da seleção nacional e do FC Porto

Alfredo Quintana (1988-2021), guarda-redes de andebol da seleção nacional e do FC Porto, faleceu esta sexta-feira. O atleta encontrava-se hospitalizado em coma induzido há vários dias, nos Cuidados Intensivos do Hospital de São João, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória ocorrida quando se encontrava com a equipa portista.

O FC Porto anunciou a morte de Alfredo Quintana numa curta mensagem na sua conta oficial do Twitter: "A mensagem que nunca pensámos partilhar: o nosso querido Alfredo Quintana partiu hoje. Serás para sempre lembrado como um dos nossos. Um verdadeiro Dragão. Descansa em paz, Eterno Quintana!"

No site oficial, os dragões detalham ainda que "o Hospital de São João comunicou ao FC Porto que Alfredo Quintana faleceu às 12h00" desta sexta-feira.

"Contando com diversos reconhecimentos individuais no palmarés, Quintana distinguia-se também pelas qualidades humanas, com destaque para a alegria com que contagiava todos os que acompanhavam o seu percurso. A perda tão dura e inesperada do Homem, mais ainda do que a do atleta, deixa enlutado o FC Porto, que transmite as mais sentidas condolências aos amigos e à família do Alfredo Quintana", pode ler-se também no site do clube.