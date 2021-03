Antigo jogador dos New York Giants encontrado morto no fundo de um lago. Tinha 29 anos

Em dezembro, Louis Nix tinha sido baleado numa tentativa de assalto a uma bomba de gasolina. Na altura, Nix disse que a bala lhe tinha atingido os pulmões, o que levou a um internamento de 10 dias no hospital. “Eu sei que é um cliché mas, mais do que qualquer outra coisa, estou feliz por estar vivo,” disse então o antigo jogador de futebol americano.

Apesar de ter sido considerada a hipótese de ambos os acontecimentos estarem ligados – o assalto e a morte de Nix – o gabinete do xerife de Jacksonville não quis confirmar nem desmentir a teoria.

Louis Nix começou a carreira na NFL nos Houston Texans, em 2014. Logo no ano de estreia teve de ser operado aos joelhos mas isso não impediu que, em 2015, Louis se juntasse aos New York Giants. As lesões continuaram a boicotar-lhe a evolução na carreira na NFL, que acabou por chegar ao fim em 2017, quando foi dispensado pelos Jacksonville Jaguars, equipa da sua cidade.