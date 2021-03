Ginásios pedem para abrir na primeira fase do desconfinamento

O segundo confinamento tem sido mais difícil para os ginásios, que têm estado a funcionar apenas com aulas online.

A associação do setor pede ao Governo para incluir os ginásios na primeira fase do desconfinamento, numa altura em que cada vez mais pessoas têm abandonado as aulas online.

O primeiro-ministro apresenta ao país o plano de desconfinamento na próxima quinta-feira.