Jogadora de basquetebol amamenta filha no intervalo de jogo e imagem corre mundo

Uma fotografia de uma jogadora de basquetebol argentina, Antonella González, a amamentar a filha de 11 meses no intervalo de um jogo está a ser comentada em todo o mundo.

Apanhada de surpresa com a dimensão que o episódio alcançou, a jogadora disse estar habituada a amamentar a filha antes ou depois dos jogos.

A atleta de alta competição, de 30 anos, considera normal fazê-lo durante a partida e acredita que pode servir de exemplo para outras mulheres.

No jogo do passado domingo esteve 25 minutos em campo e contribuiu com oito pontos, dois ressaltos e uma assistência para a vitória do Rocamora, por 61-44, frente ao Veléz Sarsfield, em jogo do campeonato argentino de basquetebol feminino.