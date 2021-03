Família de Di María roubada e sequestrada enquanto jogador estava em campo 

A família de Di Maria foi este domingo roubada e sequestrada enquanto jogador estava em campo. O futebolista do PSG foi substituído aos 62 minutos do jogo com o Nantes.

Segundo o jornal francês L'Équipe, o diretor desportivo Leonardo terá recebido uma chamada a relatar o facto, tendo descido do camarote até ao banco de suplentes para avisar o treinador Mauricio Pochettino. Instantes depois, o argentino fez sair Di María e entrar Paredes para o seu lugar, e pôs um braço sobre o ombro do compatriota enquanto o encaminhava para o balneário.