Fredy Guarín detido por violência doméstica na Colômbia

O antigo internacional colombiano Fredy Guarín, jogador do FC Porto entre 2008 e 2011, foi hoje detido pela polícia em Envigado, após uma altercação com os pais, após uma denúncia por violência doméstica.

Depois de alertadas, as autoridades encontraram o antigo médio "num confronto físico com os pais", declarou o diretor da polícia nacional colombiana, Jorge Vargas, citado em comunicado.

Deste conflito resultaram "ferimentos", sem especificar a identidade dos afetados nem o tipo de danos, e um posterior confronto entre Guarín, a polícia e os paramédicos.

Um vídeo disponibilizado pela polícia local mostra o jogador em confronto com um agente.

Guarín, de 34 anos, jogou no Saint-Étienne e no FC Porto, antes de se transferir para a China, regressando à Colômbia no início deste ano para jogar no Millonarios, proveniente do Vasco da Gama.