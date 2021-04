António Costa: "É evidente que antes da próxima época seguramente não vai haver adeptos nos estádios"

O futebol não voltará a ter adeptos esta temporada, garantiu António Costa esta quinta-feira, na conferência de imprensa que se seguiu à apresentação da nova fase de desconfinamento.

"É evidente que antes da próxima época seguramente não vai haver adeptos nos estádios. É uma questão que está resolvida e clara", sublinhou o primeiro ministro, reforçando o que já havia declarado anteriormente.

Apesar do plano de desconfinamento estar a avançar na generalidade do país, o regresso dos adeptos aos estádios não será uma realidade, mesmo depois de 3 de março, quando eventos de grandes dimensões ao ar livre passarão a ser permitidos, de acordo com as medidas previstas.