Covid-19. Bulgária vai permitir em maio jogos de futebol com público

A Bulgária vai relaxar em maio as regras de entrada no país, e permitir a partir de sábado, pela primeira vez desde outubro, público em jogos de futebol e de outras modalidades desportivas, divulgou esta sexta-feira o ministro da Saúde.

Apesar do regresso do público, os eventos desportivos, que têm de ser realizados ao ar livre, terão ainda de cumprir determinadas regras: limitação da capacidade até 30%, uso obrigatório de máscara e respeito de uma distância mínima de 1,5 metros entre pessoas, segundo as regras anunciadas por Kostadin Angelov.

A partir de 1 de maio, a Bulgária deixa de exigir um período obrigatório de quarentena estrangeiros que chegam ao país, em função da apresentação de um certificado de vacinação ou de um teste negativo recente. As pessoas que tenham estado infetadas com novo coronavírus e que tenham sido declaradas recuperadas nos últimos seis meses também poderão entrar no território búlgaro.

Esta flexibilização das restrições ocorre depois da Bulgária ter registado uma desaceleração dos novos contágios nas últimas quatro semanas, de quase 5.000 casos diários em março para 1.681 nas últimas 24 horas.