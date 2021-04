O empresário que agrediu repórter da TVI após o jogo do FC Porto já tinha estado envolvido em ato violento. Com o filho de Pinto da Costa

Pedro Pinho, ex-sócio e amigo de longa data de Alexandre Pinto da Costa, tem a licença de agente de profissionais de futebol suspensa desde quinta-feira, pelo Conselho de Disciplina, e pode incorrer na perda de funções, se a Comissão de Intermediários da FPF, onde tem ainda assento a Liga, o Sindicato dos Jogadores e a Associação Nacional de Agentes, deliberar que o agressor do repórter de imagem da TVI Francisco Ferreira não tem idoneidade para voltar a exercer o cargo. A inibição do exercício de funções de agente pode estender-se a nível internacional, de acordo com o Código Disciplinar da FIFA. Na sanção, que pode ir da advertência à expulsão da lista de agentes certificados, não deixará de pesar o facto de Pedro Pinho ser repetente no recurso à violência, ato desta vez divulgado na televisão no final do jogo entre FC Porto e Moreirense, que acabou empatado.

Em 2018, os filhos de Pinto da Costa e de José Maria Pinho, antigo presidente do Rio Ave, foram acusados de ameaças e ofensas à integridade física do empresário Paulo Teixeira, desentendimento ocorrido por causa da transferência de jogadores, entre os quais o portista Rolando. O caso acabou num acordo de cavalheiros feito no início do julgamento, no Tribunal Criminal do Porto, “sem dinheiro envolvido”, afiançou então a defesa.