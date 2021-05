Juve Leo usou o direito à manifestação para fazer festa em Alvalade

Dias antes do jogo entre o Sporting e o Boavista, os serviços de apoio ao presidente da câmara Municipal de Lisboa receberam um email de três cidadãos a comunicar a "intenção de fazer uma manifestação no dia 11 de maio, desde as 14h até às 22h30, nas imediações do estádio de Alvalade", com "a presença de um veículo" onde iriam "transmitir o jogo e com música durante esse período", "junto à sede da Juventude Leonina".