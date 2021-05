IGAI investiga tiro da PSP com bala de borracha que cegou adepto do Sporting

Os festejos dos adeptos do Sporting do título de campeão nacional fizeram alguns feridos, entre eles Ricardo Santos, de 24 anos, que ficou cego de um olho depois do disparo com uma bala de borracha por parte de um agente da PSP, quando as autoridades pretendiam dispersar a multidão na madrugada da última quarta-feira no Marquês de Pombal, em Lisboa.