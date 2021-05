IGAI investiga tiros da PSP com bala de borracha que cegaram adeptos do Sporting

Os festejos dos adeptos do Sporting do título de campeão nacional fizeram alguns feridos, entre eles Ricardo Santos, de 24 anos, que ficou cego de um olho depois do disparo com uma bala de borracha por parte de um agente da PSP, quando as autoridades pretendiam dispersar a multidão na madrugada da última quarta-feira no Marquês de Pombal, em Lisboa.

O Expresso sabe que existe um outro adepto de 16 anos que também ficou cego de um olho devido a um tiro com bala de borracha por parte da PSP durante os festejos no mesmo local da cidade. Vai ser operado esta quarta-feira em Lisboa. A família vai avançar com uma queixa criminal e cível contra a PSP. "Todos sabemos que houve arremesso de objectos contra a PSP mas nada justifica utilização de balas de borracha apontadas acima do tronco", diz um familiar da vítima.