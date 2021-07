Luís Filipe Vieira e o 'Rei dos Frangos' alvo de buscas

O presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e o empresário José António dos Santos (conhecido por "Rei dos Frangos") estão a ser alvo de buscas por suspeitas de crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

A notícia foi avançada pelo "Sol" e a realização de buscas nas instalações da SAD do Benfica foi confirmada à Tribuna Expresso por fonte do clube do Luz e pela PSP. A "SIC Notícias" avança que as buscas também estão a decorrer na casa do presidente do Benfica e no Novo Banco.

Segundo informações recolhidas pela Tribuna Expresso, também foi alvo de buscas o escritório da C2 Capital Partners, empresa liderada por Nuno Gaioso Ribeiro (antigo vice-presidente do Benfica). Essas buscas, ao que foi possível apurar, visam recolher documentação sobre o fundo FIAE, veículo gerido pela C2 e para o qual foram transmitidos muitos dos ativos da Promovalor (controlada por Luís Filipe Vieira) no quadro de uma reestruturação de dívida ao Novo Banco. Até ao momento não houve constituição de arguidos nesta ação na C2, em Lisboa.

Estão no terreno agentes da PSP e inspetores da Autoridade Tributária.

A operação está a ser coordenada pelo procurador Rosário Teixeira, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), pelo juiz de instrução Carlos Alexandre. Ambos estiveram à frente da Operação Marquês.

O "Sol" avança que as buscas estão relacionadas com o processo "Monte Branco". Já a "Sic Notícas" revela que em causa está a venda de várias ações e o encaixe de 11 milhões de euros em benefício do Presidente do Benfica.

[em atualização]