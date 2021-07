Mandado de detenção: Vieira suspeito de ter prejudicado o Benfica, o Novo Banco e o Estado

De acordo com a RTP, que teve acesso ao mandado de detenção de Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica e as empresas que domina criaram "esquemas de fraude" para delapidar o património da Benfica SAD, do Novo Banco e do Estado português, "quer em sede de arrecadação de impostos quer em sede de financiamento público ao fundo de resolução e ao mecanismo de acordo de capital contingente".

O Ministério Público suspeita que Vieira, que foi detido esta quarta-feira pelo DCIAP, pela Autoridade Tributária e pela PSP, tenha lesado estas três instituições em mais de cem milhões de euros desde 2014. O Presidente do Benfica é suspeito, juntamente com mais três arguidos, dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança agravada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.

A equipa do procurador Rosário Teixeira, do DCIAP, acredita que Luís Filipe Vieira contou com o apoio do filho, Tiago Vieira, e do empresário de futebol Bruno Macedo, também detidos nesta operação. Este último utilizava "sociedades de agenciamento de jogadores e de intermediação em transferências", empresas essas criadas no estrangeiro para - com recurso a documentos falsos - transferir quantias para as empresas de Luís Filipe Vieira em Portugal.

Segundo o MP, Vieira e o filho fizeram um acordo para garantir que Bruno Macedo participasse sempre nas operações, nas quais aumentava indevidamente as comissões inerentes à venda de jogadores - que depois revertiam para as empresas do universo de Luís Filipe Vieira.

Sob suspeita estão as transferências de pelo menos três jogadores - dois paraguaios, Derlis Gonzalez e Cláudio Correia, e um brasileiro, César Martins.

Ainda segundo a RTP, o DCIAP suspeita que as empresas offshore criadas nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Tunísia, controladas direta ou indiretamente por Bruno Macedo, permitiram transferir quase 2,5 milhões de euros para as sociedades do presidente do Benfica.

Luís Filipe Vieira encontra-se detido no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e deve ser ouvido esta quinta-feira pelo juiz Carlos Alexandre, bem como os restantes três arguidos do caso: Tiago Vieira e os empresários José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", e Bruno Macedo.

O Ministério Público pretende que a medida de coação a ser aplicada a Vieira seja mais pesada que o termo de identidade e residência devido à gravidade dos crimes que estão em causa.