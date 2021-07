Reuniões ignoradas, reuniões sem decisões, reuniões sem voz de comando: como a preparação da festa do Sporting correu mal de início ao fim

Os números são do relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna sobre a noite em que o Sporting se tornou campeão nacional de futebol: entre as 21h e as 24h, a PSP efetuou 178 disparos de armas de menor letalidade junto ao Estádio de Alvalade, a maioria contra pessoas; depois, no Marquês de Pombal, entre as 24h e 4h12 do dia seguinte, foram efetuados 439 disparos do mesmo tipo. Nestes dois locais, o INEM registou 70 feridos no total - quatro deles polícias -, a que se juntam 21 agentes feridos contabilizados pela própria PSP.

A noite de violência de 11 de maio teve muitos petardos, insultos e grades deitadas ao chão, mas começou a desenhar-se muito antes disso: em março, quando o Sporting tentou pela primeira vez contactar o Governo para preparar os festejos do título. Mas não obteve resposta. Esta é uma cronologia dos eventos que ajudam a explicar tudo o que correu mal antes e depois do apito final.

Março: o Sporting contacta pela primeira vez o gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna com o objetivo de começar a preparar os festejos do título. O clube não recebe resposta.

Abril: a Câmara de Lisboa (CML) convoca um responsável da PSP para uma reunião “preparatória” sobre os festejos do Sporting. Esse responsável, cujo nome não é identificado no relatório, recusa participar na reunião.

3 de maio: a oito dias do jogo, a CML envia um email à PSP a colocar-se à disposição para “apoiar a ação” da polícia no dia do jogo.

6 de maio: o Sporting contacta a Secretaria de Estado Adjunta e da Administração Interna com o objetivo de “marcar uma reunião preparatória” sobre os festejos do clube.

Primeira reunião. A 6 de maio, reúnem-se na CML responsáveis da autarquia, do Sporting, da DGS, do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (COMETLIS) e da Polícia Municipal. O COMETILIS afirma que garantiria a segurança de qualquer evento, mas alerta para os perigos de ajuntamentos, tendo em conta a situação sanitária no país. Pela mesma razão, a DGS opõe-se a qualquer festejo na via pública. Não é tomada qualquer decisão definitiva.

Segunda reunião. A 7 de maio, MAI, PSP, CML, DGS e Sporting reúnem-se nas instalações do Ministério. O Sporting apresenta pela primeira vez o plano: um primeiro momento dentro do estádio, com acesso restrito; e depois um cortejo da equipa desde Alvalade até ao Marquês de Pombal. A PSP manifesta-se contra esta ideia e apresenta uma alternativa: a realização das comemorações no interior do estádio. Outra entidade não identificada no relatório dá a ideia de as comemorações aconteceram numa “área controlada de acesso condicionado a adeptos” no Marquês de Pombal, mas a PSP mostra-se contra a ideia de um cortejo. A reunião é suspensa sem qualquer decisão final. Não parecia haver "ninguém na reunião empossado de autoridade para definir uma trajetória", escreve o IGAI no relatório.

7 de maio. A Juventude Leonina envia um email à CML a comunicar a intenção de fazer uma “manifestação” no dia do jogo. A CML reencaminha o email para o COMETILIS, a PSP e o MAI.

9 de maio. Um responsável policial não identificado recebe do Sporting a “notícia informal” “de que haveria autorização para a realização do cortejo”. Há ordem para o COMETILIS se preparar.

10 de maio. A Direção Nacional da PSP dá ao MAI três cenários para a realização dos festejos: no interior do estádio, num “recinto improvisado” no Marquês de Pombal, através de um desfile na via pública. Nesse dia, o COMETILIS começa a preparar um plano de ação - um dia antes do jogo.