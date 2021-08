Para ajudar crianças afetadas pela pandemia, Fundação Pelé vai leiloar itens de Cristiano, Beckham e heróis do Mundial de 1970

Quando Pelé e os companheiros marcaram quatro golos à Itália, na final do Mundial 1970, no México, aquele tricampeonato serviu para embalar uma população inteira e, quem sabe, sarar algumas feridas daqueles que viviam numa ditadura militar. Mais de 50 anos depois, os heróis daquela Copa voltam a olhar pelo país, doando alguns itens e objetos daquele Campeonato do Mundo para um leilão.

Segundo o “Globo Esporte”, a fundação de Pelé vai leiloar itens dessa Copa 1970, cortesia de Rivellino, Jairzinho e Clodoaldo, mas também de muitos outros atletas, modalidades e latitudes. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Neymar Jr. e David Beckham, por exemplo, vão entregar produtos com as suas assinaturas.

Também Pele vai oferecer algumas das suas lembranças em forma de objeto, nomeadamente camisolas da seleção brasileira, Santos e New York Cosmos, com a tradicional assinatura para eternizar o gesto.

O “Globo Esporte” revela ainda que a coleção terá uma camisola de Derek Jeter, nos New York Yankees, a equipa de basebol. O artista Justin Timberlake também vai contribuir para o leilão, que vai decorrer numa galeria de Londres.

A fundação de Pelé, criada em 2018, vai ajudar crianças carentes e pessoas afetadas pela pandemia de covid-19. O rei do futebol brasileiro (e mundial) repete assim o que fizera em 2016, quando angariou mais de quatro milhões de euros para fins solidários.