Advogado de Rúben Semedo diz que jogador nega acusação de violação e que a alegada vítima mentiu sobre a idade

Stravros Georgopoulos, advogado de Rúben Semedo, garantiu esta segunda-feira que o jogador português do Olympiacos nega a acusação de violação que lhe é feita, depois de uma jovem de 17 anos fazer queixa à polícia.

À saída do tribunal de Evelpidon, em Atenas, onde o português foi ouvido, o advogado disse ainda que não há sustentação para a queixa.

“O meu cliente nega a acusação e lamenta ter sido exposto”, sublinhou. “Quando acusamos alguém de algo, isso deve ser apoiado por algum comportamento e há provas sólidas que impedem essa acusação”, disse ainda.

Georgopoulos disse ainda que a alegada vítima mentiu sobre a idade e disse ao jogador ter 19 anos. “Se a virem vão dizer-me se ela parece ter 17 anos ou 23 ou 24”, atirou.

A polícia grega confirmou que o central foi detido no domingo.

Mais um suspeito

De acordo com o diário “Ta Nea”, o central português é suspeito do crime de violação coletiva, já que haverá mais um homem envolvido no alegado crime. Trata-se de um cidadão nigeriano de 40 anos, que é neste momento procurado pela polícia.

A publicação diz ainda que Semedo pediu tempo para preparar a sua defesa e devera voltar a ser ouvido na terça-feira. Para já fica em prisão preventiva.