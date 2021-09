Rúben Semedo sai em liberdade após pagar fiança de 10 mil euros: "Acredito que a inocência do meu cliente foi provada", diz advogada

Rúben Semedo, detido na segunda-feira por suspeitas de violação de uma jovem menor, saiu em liberdade sob fiança de 10 mil euros, pode ler-se na imprensa grega.

De acordo com o “Sport24”, foi ouvido durante 2h30 por um juiz, no Tribunal Central de Atenas, e chegou-se à conclusão que não havia argumentos para o manter sob custódia.

O futebolista português diz que o sexo foi consentido e que a menor, de 17 anos, mentiu na idade. Semedo diz ainda que este caso tem como motivação o dinheiro.

“Estou inocente e vão ver isso. Quando for absolvido, espero que também estejam aqui [jornalistas]. É tudo por causa de dinheiro. Se eu não fosse futebolista, nada disto estaria a acontecer”, disse o futebolista à saída do tribunal na terça-feira.

“Acredito que a inocência do meu cliente foi provada, não surgiram provas, nem no relatório forense, mas também pelos testemunhos contraditórios das testemunhas”, referiu já esta quinta-feira à saída do tribunal, Marizanna Kikiri, a advogada do atleta, citando o exame forense à vítima, que não terá vislumbrado sinais de violação.

Segundo a imprensa grega, a jovem terá feito queixa no domingo à polícia, dizendo que os dois estiveram a beber num bar na zona de Oropos e que depois o jogador a terá levado embriagada para sua casa, em Glyfada, nos arredores de Atenas, onde terá ocorrido a alegada violação, estando ainda por apurar a natureza do envolvimento de ambos.