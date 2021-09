Sloane Stephens recebeu "milhares de mensagens" de abuso online após derrota no US Open

Sloane Stephens admite ter sido vítima de assédio nas redes sociais, depois da sua derrota frente a Angelique Kerber na terceira ronda do US Open.

Após o jogo, Stephens desabafou na sua conta do Instagram, tal como refere a CNN, “Sou humana, a seguir ao jogo recebi milhares de mensagens de pessoas desapontadas com o resultado do encontro.”

A tenista de 28 anos admitiu ainda o quão difícil é ler este tipo de mensagens e partilhou algumas das mensagens que recebeu.

Disse ainda à CNN estar “cansada deste género de abuso que parece não ter fim e não é falado o suficiente.”

Stephens, campeã do torneio em 2017, acrescentou também no seu Instagram “escolher as boas energias em vez das más,” tal como cita o jornal britânico The Guardian.

Neste seguimento, todas as contas no Instagram identificadas pela própria tenista foram removidas.

Também uma porta-voz do Facebook, citada pela CNN, diz, “Este tipo de abuso direcionado a Sloane Stephens após o US Open é nojento. É o nosso trabalho remover todos os comentários e contas que vão contra as nossas normas.”

O US Open é a última prova do Grand Slam este ano e decorre até domingo, 12 de setembro.