Abuso sexual. Ginastas norte-americanas criticam FBI por falhar na investigação sobre Larry Nassar

A Comissão Judiciária do Senado está a examinar falhas na investigação do FBI sobre Larry Nassar, depois de em julho o Inspetor-Geral do Departamento de Justiça ter publicado um relatório ー há muito esperado ー sobre essa investigação. O relatório encontrou vários erros e encobrimentos por agentes do FBI, o que permitiu que Nassar continuasse a abusar sexualmente de atletas durante meses.

Esta quarta-feira, as quatro ginastas testemunharam perante a comissão. “Culpo Larry Nassar, e também culpo todo o sistema que permitiu e perpetrou o seu abuso", disse Simone Biles. "Se permitirem que um predador maltrate crianças, as consequências serão rápidas e severas", acrescentou a atleta olímpica.

O relatório de 119 páginas do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça concluiu que apesar da gravidade das alegações contra Larry Nassar ー condenado por abuso sexual ー o gabinete do FBI em Indianápolis tinha sido lento a responder.

As atletas criticaram também a conduta dos agentes do FBI, que deturparam as suas palavras. “Optaram por fabricar, mentir sobre o que eu disse e proteger um pedófilo em série", disse McKayla Maroney à comissão, abusada sexualmente por Nassar durante um período de sete anos, a começar quando tinha 13.

A ginasta olímpica disse aos legisladores que se sentia traída pelos agentes do FBI, porque não investigaram o ex-médico apesar de Maroney lhes ter dito que Nassar tinha abusado sexualmente dela. “De que serve denunciar abusos se os nossos próprios agentes do FBI vão tomar a seu cargo enterrar essa denúncia numa gaveta?”.

McKayla Maroney recordou ainda como em 2015 passou três horas ao telefone a contar ao FBI os detalhes da sua história que nem a sua própria mãe tinha ouvido, incluindo relatos de abusos sexuais que sofreu durante os Jogos Olímpicos de Londres por Nassar, que descreveu como "mais pedófilo" do que médico.

Contudo, só em julho deste ano é que o Inspetor-Geral do Departamento de Justiça revelou num relatório o que o FBI realmente fez com as informações que ela forneceu: não as documentou durante um ano e meio, e deturpou o que Maroney lhes contou sobre as suas experiências.

"Não só o FBI não denunciou os meus abusos, mas quando acabaram por documentar o meu relatório, 17 meses mais tarde, fizeram afirmações totalmente falsas sobre o que eu disse", criticou.

Aly Raisman também compareceu na comissão, apontando o dedo aos agentes do FBI que tentaram minimizar a gravidade do abuso. "Lembro-me de me sentar com o agente do FBI e de ele tentar convencer-me de que não era assim tão mau. O agente diminuiu o significado do meu abuso. Fez-me sentir que não valia a pena prosseguir o meu caso criminal", disse. "Demorei anos de terapia para me aperceber que o meu abuso era mau, que isso é importante", acrescentou Raisman.

Maggie Nichols, a primeira a denunciar os seus abusos à USA Gymnastics, também testemunhou.

A audiência do Comité Judiciário do Senado desta quarta-feira vai examinar o que levou ao fracasso da investigação do FBI para "prevenir futuras tragédias semelhantes".

Espera-se que o diretor do FBI, Christopher Wray, enfrente um longo questionário sobre as falhas e sobre o motivo pelo qual os agentes que violaram a política do FBI não foram processados pela sua má conduta.

Larry Nassar foi acusado de abuso sexual por mais de 330 mulheres e raparigas na USA Gymnastics e na Michigan State University. Está atualmente a cumprir pena de prisão perpétua.