Equipa de futebol juvenil feminina do Afeganistão foge para o Paquistão

Jogadoras da seleção nacional júnior de futebol feminino do Afeganistão fugiram para o Paquistão esta quarta-feira. As jovens e respetivas famílias conseguiram obter vistos após a organização não governamental "Football for Peace" ter pressionado o Paquistão a receber as jogadoras.

Segundo o ministro da Informação do Paquistão, Fawad Chaudhry, as jogadoras entraram no Paquistão através do posto fronteiriço noroeste de Torkham com documentos de viagem válidos.

“Damos as boas-vindas à equipa de futebol feminina do Afeganistão, que chegou a Torkham vinda do Afeganistão. As jogadoras estavam na posse de passaporte válido do Afeganistão, visto do Paquistão e foram recebidas por Nouman Nadeem da Federação Paquistanesa de Futebol”, escreveu Chaudhry no Twitter esta quarta-feira.

Parte da seleção nacional conseguiu sair de Cabul no mês passado, mas a equipa juvenil ficou alegadamente retida por falta de passaportes e outra documentação e não conseguiu voar logo. As jogadoras passaram o último mês escondidas: com os talibãs no poder no Afeganistão, os direitos das mulheres ficaram em risco.

Não é certo quantas jogadoras e familiares chegaram ao Paquistão. Um membro da Federação de Futebol do Paquistão disse que o grupo, num total de 81 pessoas, viajou de Peshawar para Lahore, onde ficará alojado na sede da federação. Mais 34 pessoas vão chegar esta quinta-feira.

As jogadoras vão permanecer no Paquistão sob rigorosa segurança durante 30 dias antes de solicitarem asilo a países terceiros.

Após Cabul ter sido tomado pelos talibãs, as jogadoras foram avisadas pela ex-capitã da equipa nacional, Khalida Popal, para eliminarem as fotografias delas próprias a jogarem futebol nas redes sociais e a queimarem os equipamentos para se protegerem de potenciais represálias do novo regime.