Pelé está novamente internado nos cuidados intensivos em São Paulo

Pelé registou um agravamento do estado de saúde e foi novamente internado nos cuidados intensivos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O antigo jogador de futebol, um dos melhores de sempre, já tinha sido internado a 31 de agosto, quando foi submetido a uma cirurgia destinada à extração de um tumor no cólon, que decorreu a 4 de setembro.

O futebolista, com 80 anos, teve alta na terça-feira passada, 14 de setembro, e, na altura, declarou estar "cada dia mais alegre" e com disposição para "jogar 90 minutos, mais o prolongamento". O quadro clínico, no entanto, piorou nesta sexta-feira, forçando a um novo internamento nos cuidados intensivos.

Pelé é o maior goleador da história, com 1.281 golos marcados, contabilidade que abrange jogos oficiais e amigáveis. Conquistou três Campeonatos do Mundo pelo Brasil em 1958, 1962 e 1970.