Após ter voltado aos cuidados intensivos, Pelé já está "estável" e garante "continuar sorrindo todos os dias"

Há vários anos que o estado de saúde de Pelé gera preocupação. Casos como a cirurgia à próstata a que foi submetido em 2015 ou a infecção urinária que o levou a ser internado em 2019 são exemplos de situações que motivaram apreensão. Nas últimas semanas, os alarmes voltaram a soar em relação à lenda do futebol, dado que o brasileiro foi internado num hospital de São Paulo a 31 de agosto.

Poucos dias depois de ter entrado no Hospital Albert Einstein, Pelé foi submetido, a 4 de setembro, a uma cirurgia para extração de um tumor no cólon, tendo permanecido numa Unidade de Terapia Intensiva. No dia 14 de setembro, "O Rei" foi transferido para um quarto, tal como comunicou a equipa médica do hospital.

No entanto, "um problema de refluxo gastroesofágico", de acordo com a equipa médica que o acompanha, levou Pelé de volta para a Unidade de Terapia Intensiva na noite de quinta-feira, 16 de setembro. Após algumas horas, o hospital no qual o tricampeão mundial se encontra emitiu uma nota oficial, já no dia 17 de setembro, esclarecendo que Pelé "apresentou breve instabilidade respiratória" durante a madrugada, o que levou à transferência para os cuidados intensivos, mas que "após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos". A equipa médica acrescenta que Pelé "encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório", seguindo em "recuperação de pós-operatório abdominal".

Pouco depois da emissão deste comunicado, o próprio brasileiro, de 80 anos, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de tranquilidade. "Meus amigos", lê-se na conta oficial de Instagram de Pelé, "eu sigo me recuperando muito bem", garante a lenda do Santos. Pelé informa que recebeu "visitas de familiares" e garante continuar "sorrindo todos os dias", agradecendo ainda "por todo o amor" que tem recebido.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido por Pelé no mundo do futebol, venceu três campeonatos do mundo com a seleção do Brasil, em 1958, 1962 e 1970, isto além de ter conquistado diversos títulos com o Santos, conjunto que representou ao longo da maior parte da carreira, e uma infinidade de prémios e distinções individuais.