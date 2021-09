Vamos ter um Argentina-Itália em 2022: UEFA e CONMEBOL alargam cooperação e prometem intervir no futebol feminino, futsal e noutras áreas

Os campeões do Campeonato da Europa e da Copa América, Itália e Argentina, vão defrontar-se em junho de 2022, anunciou a CONMEBOL esta terça-feira.

O comunicado dos sul-americanos anuncia um estreitar de relações entre CONMEBOL e UEFA, que terá como destaque esse jogo entre campeões da Europa e da América, colocando frente a frente Messi contra Jorginho, Chiellini e companhia.

Ainda não há palco para o jogo. Tariq Panja, jornalista do “New York Times”, revela que essa espécie de supertaça poderá ser jogada em Nápoles, em Itália.

“A organização deste jogo marca a ampliação da cooperação entre a CONMEBOL e a UEFA, que inclui especialmente o futebol feminino, o futsal e as categorias de futebol juvenil, o intercâmbio de árbitros, assim como programas de formação técnica”, esclarece o comunicado da entidade que rege o futebol sul-americano.

No âmbito desta maior cooperação será inaugurado um escritório em Londres, onde os projetos de “interesse comum” serão coordenados.

“Com este acordo, a CONMEBOL e a UEFA expressam o seu compromisso com o desenvolvimento do futebol mais além das suas zonas geográficas, como uma ponte que une pessoas, países, continentes e culturas”, pode ler-se ainda no documento publicado esta terça-feira.