Caso da morte de Emiliano Sala: piloto que delegou o voo a um amigo declara-se como culpado

David Henderson admitiu ter organizado o voo que vitimou Emiliano Sala. O piloto está acusado de ter colocado em risco a vida do avançado argentino pela forma descuidada como agiu perante as más condições de voo.

Henderson foi o funcionário originalmente contratado pelo Nantes para pilotar o jogador de 29 anos de França para o Reino Unido, após concluída a transferência para o Cardiff. Além da escolha atípica de aeronave — Sala viajava numa pequena avioneta, quando o normal nos clubes de futebol é o recurso a jatos privados —, o piloto de York delegou a viagem a um amigo.

A aeronave que transportava o jogador e o piloto, David Ibbotson, desapareceu no Canal da Mancha a 21 janeiro de 2019. O corpo do futebolista e alguns destroços da avioneta só foram encontrados no início de fevereiro, mas o corpo de Ibbotson nunca foi recuperado. No livro “The Killing of Emiliano Sala”, o jornalista Harry Harris refere que o piloto era um experiente paraquedista, sugerindo que este possa ter sobrevivido ao acidente.

Segundo a "BBC", numa audição em outubro de 2020, ficou a saber-se que a licença de voo de Ibbotson tinha expirado em novembro de 2018. Separadamente, a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos concluiu que a avioneta utilizada terá tido uma fuga de monóxido de carbono e que a manobra final do piloto para ganhar altitude terá partido a aeronave enquanto estava no ar.

Poucos dias depois do acidente, surgiram vários relatos que Sala estava com medo de voar na avioneta. “Isto parece que está tudo a cair aos bocados. Pai, estou cheio de medo”, escreveu o argentino, numa mensagem enviada ao pai.

Henderson foi detido em ligação a este caso em junho de 2019. Saiu sob fiança em outubro do ano passado, quando provou que estava inocente. O seu julgamento deverá durar dez dias.

A morte do jogador gerou uma disputa entre o Nantes e o Cardiff, com os ingleses a acusarem os franceses de falsificarem a data de cheque para receber dinheiro da transferência do argentino. Meses depois do acidente, ficou ainda a saber-se que Sala não queria ir para Cardiff.